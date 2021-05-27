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Медики назвали рыбу, которая может спасти от сахарного диабета

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  • 27.05.2021, 14:49
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Медики назвали рыбу, которая может спасти от сахарного диабета

Важен также метод, как ее употреблять в пищу.

Чтобы снизить вероятность возникновения болезней сердца и сахарного диабета нужно всего лишь два раза в неделю употреблять в пищу сардины или другую жирную рыбу. К такому выводу пришли ученые-медики на основе исследований, пишет u-news.com.ua.

Оказалось, что жирные кислоты, которые содержаться в рыбе, снижают уровень плохого холестерина и снижают артериальное давление. Стоит отметить, что исследователи советуют употреблять рыбу вместе с кожей и костьми, поскольку в них содержится большое количество витамина D и кальция.

«Это огромное научное открытие. Сардины легко рекомендовать во время медицинских осмотров, и она широко принята населением», — отметила автор исследования Диана Диас-Риццоло.

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