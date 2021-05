«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 2 27.05.2021, 14:59

фото: open russia

Общественная организация решила защитить своих сторонников.

Российская общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Об этом «МБХ медиа» сообщил исполнительный директор Андрей Пивоваров.

«Только что Cовет организации проголосовал за это решение. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано – во избежание возможного преследования. Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников», — заявил он.

Пивоваров также добавил, что каждый из членов организации может «в самостоятельном качестве лично бороться за те ценности, которые были и остаются».

Движение «Открытая Россия» было создано в ноябре 2016 года на конференции в Хельсинки. 26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действовавшая на территории России «Открытая Россия» не имела отношения к указанным организациям и не являлась нежелательной. Несмотря на это, на членов организации заводились административные и уголовные дела о деятельности нежелательной организации.

В марте 2019 года «Открытая Россия» объявила о ликвидации одноименного движения, так как уже была создана российская общественная организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия»), учрежденная в Москве 24 февраля 2019 года.

