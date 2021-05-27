Кравчук назвал две страны, куда можно перенести переговоры по Донбассу из Минска 4 27.05.2021, 15:16

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Леонид Кравчук

Фото: РИА «Новости»

Это должна быть действительно нейтральная страна.

Страна для проведения переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе должна быть "нейтральной". Об этом в комментарии Общественному 27 мая заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, пишет "Гордон".

Он отметил, что переговоры должны быть обязательно перенесены из Минска (Беларусь).

"Перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть – Финляндия", – сказал Кравчук.

По его словам, если у России есть предложения, их также надо обсудить – "это должно быть общее решение, а не решение одной Украины".

Кравчук добавил, что прежде всего нужно услышать позицию спецпредставителя главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ТКГ Хайди Грау, поскольку ОБСЕ модерирует заседания.

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