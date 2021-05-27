Глава МИД Германии о санкциях против Лукашенко: Мы ждем освобождения всех политзаключенных 2 27.05.2021, 15:17

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Хайко Маас

Если диктатор не отступит, меры против него будут ужесточаться.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас направил Лукашенко предупреждения накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне.

Об этом пишет издание Spiegel Online (перевод — «Европейская правда»).

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Европейский Союз планирует ввести дальнейшие санкции против Беларуси. По словам Хайко Мааса, Лукашенко придется быть готовым к жестким мерам.

"Если Лукашенко сейчас не отступит, следует исходить из того, что это станет лишь началом большой и длительной спирали санкций", - сказал Маас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Лиссабоне.

Он заявил, что Запад ожидает освобождения политзаключенных.

Поведение Лукашенко "настолько неприемлемо", что ЕС не удовлетворится незначительными санкциями, сказал Маас.

"Мы хотим наложить санкции на структуру экономики и платежные операции в Беларуси, так чтобы это имело влияние", - заявил глава МИД Германии.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в четверг обсуждают введение секторальных и экономических санкций против Беларуси после принудительной посадки самолета в Минске и ареста двух человек.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен принять четвертый пакет санкций против режима Лукашенко в июне.

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