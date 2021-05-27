Официально: письмо о «бомбе» отправили после того, как самолет Ryanair повернул в Минск 14 27.05.2021, 15:30

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С заявлением выступил швейцарский интернет-провайдер Proton.

Компания Proton Technologies AG, которой принадлежит сервис защищенной почты Protonmail.ch, официально заявила, что письмо про минирование лайнера Ryanair было отправлено уже после того, как самолет изменил направление и полетел в Минск.

Об этом сообщат Reuters (перевод — tass.ru).

Компания дополняет:

«Мы не видим достоверных свидетельств того, что заявления беларуских властей верны. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения официальных запросов».

Центр «Досье» утверждает, что ему совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel удалось получить и проанализировать копию электронного письма, которое «ХАМАС» отправил в минский аэропорт. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

На электронную почту администрации «Литовских аэропортов» тоже пришло такое письмо. Это произошло 23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени. В письме, отправленном с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com, говорилось: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар».

В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту беларуская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сказал пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Но, видимо, в тот момент его получил только вильнюсский аэропорт. Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не говорится, во сколько пришло электронное письмо. Но по данным «Досье», копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска (info@airport.by) в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта.

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