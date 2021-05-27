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Россия не разрешила двум авиакомпаниям лететь в Москву в обход Беларуси

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  • 27.05.2021, 15:38
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Россия не разрешила двум авиакомпаниям лететь в Москву в обход Беларуси

Рейсы отменяются.

Российская сторона не разрешила австрийской авиакомпании выполнять рейс «Вена-Москва» в облет Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Austrian Airlines.

По его словам, компания приостановила полеты над Беларусью по рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС. В результате понадобилось скорректировать маршрут полета из Вены в Москву.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — цитирует компанию российское агентство.

Ранее схожие проблемы возникли у Air France с рейсом «Париж-Москва».

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