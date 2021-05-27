Куда пропали работники? 7 Константин Скуратович

27.05.2021, 15:45

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Константин Скуратович

В Беларуси образовался дефицит в 72,5 тысяч работников.

Известно, что главной проблемой, которая стояла перед страной и экономикой год назад, Александр Лукашенко считал проведение образцового сева зерновых и уборки без потерь самого весомого в истории урожая. Но, впрочем, как всегда, появились нюансы. В итоге об урожае все забыли, а нюансы стоят перед глазами. Например, такой: почему ускоряется занятость населения в экономики, куда пропадает увольняемая с предприятий рабочая сила?

На первый взгляд, процесс поддается регулированию. Так, в феврале 2021 года, по данным Белстата, в экономике было занято 4 298,7 тыс. человек, что на 0,8% меньше, чем в феврале 2020 года. Вроде бы не много даже для нашей небольшой экономики, но списочный состав персонала сократился на 37,5 тысяч работников.

Часть из них вышла на пенсию, кого-то призвали в армию, кто-то стал студентом, кто-то (это явление стало особенно заметным в 2020 году), спасаясь от возможных репрессий, уехал из страны. Белстат, ссылаясь на данные регулярных обследований домашних хозяйств, проводимых в целях изучения занятости, утверждает, что в I кв. 2021 года численность граждан, работавших за пределами Беларуси (до 1 года), составила 79,2 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,8%.

Очевидно, что многое обусловлено пандемией, которая не обошла ни одну из стран. Даже те, где существование вируса считалась сетевым фейком.

К сожалению, статистическое ведомство не поможет ответить на многие вопросы хотя бы потому, что отслеживает движение рабочей силы в крупных организациях (без микроорганизаций и малых предприятий без ведомственной подчиненности). То есть без малого бизнеса, т. е. по факту без бизнеса вообще, поскольку иного бизнеса в экономике до сих пор нет.

Таким образом, предметом статистического учета остаются крупные и относительно крупные организации отраслевого подчинения – Беллегпром, Минсельхозпрод, Минпром. По состоянию на февраль 2021 года в этих организациях числились 2 869,4 (66,8% от общей численности занятого населения) тыс. человек. К «негосударственному» сегменту относится больше 1,4 тыс. человек. Что с ними происходит на самом деле, можно узнать только по данным социологии.

Мы располагаем только данными по крупным подведомственным организациям и только официальными. Оказывается, что этими организациями в феврале 2021 года было принято на работу 42,7 тыс. человек, уволено по различным причинам 43,7 тыс. человек. При этом коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) составил 0,977 (в феврале 2020 г. он составил 1,021).

По этому показателю трудно говорить от тенденции, возможно, это просто статистическая погрешность. Но в ноябре-декабре 2020 года и январе 2021 коэффициент замещения опускался до 85-86%. То есть людей увольняли, мало заботясь от том, чтобы заместить их рабочие места.

В целом за 2020 год подведомственными организациями было уволено 956 564 человека, принято на работу 884 061, коэффициент замещения составило 92,4%. Иными словами, образовался дефицит в 72,5 тыс. работников. Где они? Как говорится, в нетях…

Константин Скуратович, «Наше мнение»

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