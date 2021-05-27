Адвокат Протасевича подала жалобу в Генпрокуратуру: требует медицинского осмотра 6 27.05.2021, 15:57

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Роман Протасевич

Его могли пытать.

Адвокат задержанного Романа Протасевича Инесса Оленская подала жалобу в Генпрокуратуру падала скаргу ў Генеральную пракуратуру. Об этом сообщает инициатива «Право на защиту».

В жалобе адвокат указала, что два дня не может попасть к подзащитному и просит принять меры прокурорского реагирования. Кроме того, адвокат подала ходатайство о немедленном медицинском освидетельствовании Протасевича — по просьбе его родителей, которые «в панике и ищут сына по всем больницам». Перечислены и самые процедуры, которые, по мнению защитника, нужно выполнить.

Также ходатайства посланы в управление Следственного комитета в Минске и в Комитет госбезопасности.

Инесса Оленская сообщила, что пытается увидеться с Романом Протасевичем второй день. Ни она, ни родственники не знают, где он на самом деле находится.

Напомним, что у врачей, которые смотрели видео с признаниями Романа Протасевича после его задержания 23 мая, возникли подозрения в пытках журналиста. Так, о жестоком обращении могут свидетельствовать синяки и следы от возможного удушения.

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