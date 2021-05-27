закрыть
27 мая 2021, четверг, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Адвокат Протасевича подала жалобу в Генпрокуратуру: требует медицинского осмотра

6
  • 27.05.2021, 15:57
  • 7,218
Адвокат Протасевича подала жалобу в Генпрокуратуру: требует медицинского осмотра
Роман Протасевич

Его могли пытать.

Адвокат задержанного Романа Протасевича Инесса Оленская подала жалобу в Генпрокуратуру падала скаргу ў Генеральную пракуратуру. Об этом сообщает инициатива «Право на защиту».

В жалобе адвокат указала, что два дня не может попасть к подзащитному и просит принять меры прокурорского реагирования. Кроме того, адвокат подала ходатайство о немедленном медицинском освидетельствовании Протасевича — по просьбе его родителей, которые «в панике и ищут сына по всем больницам». Перечислены и самые процедуры, которые, по мнению защитника, нужно выполнить.

Также ходатайства посланы в управление Следственного комитета в Минске и в Комитет госбезопасности.

Инесса Оленская сообщила, что пытается увидеться с Романом Протасевичем второй день. Ни она, ни родственники не знают, где он на самом деле находится.

Напомним, что у врачей, которые смотрели видео с признаниями Романа Протасевича после его задержания 23 мая, возникли подозрения в пытках журналиста. Так, о жестоком обращении могут свидетельствовать синяки и следы от возможного удушения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец