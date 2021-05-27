The Washington Post: Пекин и Москва — это не союзники 1 27.05.2021, 16:10

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У Китая и Россия не получится создать единый фронт против Запада.

В понедельник главный дипломат Китая Ян Цзечи прибыл в Москву, с целью углубить отношения Пекина и Кремля, которые, по словам МИД Китая «становятся крепкими, как камень». В этом месяце президент России Владимир Путин назвал уровень связей между двумя странами «сильнейшим в истории». Возможно, глава Кремля вспомнил об июне 2019 года, когда президент Китая Си Цзиньпин назвал Путина «своим лучшим другом», цитирует издание The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

По мере роста напряженности между Китаем и США, многие аналитики начали предупреждать о росте родства между двумя главными конкурентами США. Но на самом деле все не так просто.

Стоит начать с того, что Москве больше нужно бояться Пекина, чем Вашингтона. Как и Филиппины, Индия и Бутан, Россия уязвима к китайским территориальным посягательствам. Китай вытеснил Россию как самую влиятельную нацию в Центральной Азии - традиционном «геополитическом заднем дворе Москвы» и имеет большое влияние на российскую экономику.

Главная причина страха Москвы - территориальная. Несмотря на то, что в обеих странах не проводят опросов по таким деликатным вопросам, как территориальная целостность, некоторые россияне опасаются, что китайцы хотят вторгнуться в Сибирь, тогда как некоторые китайцы считают, что части Востока России на самом деле принадлежат Пекину.

В 1858 и 1860 годах, в начале периода, который Коммунистическая партия Китая называет «веком унижения», Пекин и Москва подписали договоры, что передавали россиянам огромные участки земель вокруг озера Байкал. Теперь Китай, возможно, хочет вернуть эту землю.

«Гонконг и Макао вернулись на родину, но почему этого не сделал Владивосток», - жаловался китайский блогер-историк Юань Зайю.

Россияне на малонаселенном Дальнем Востоке страны опасаются влияния Китая. Губернатор автономной области России, граничащей с китайской провинцией Хэйлунцзян, заявил, что 80 процентов земель в его регионе сейчас фактически «контролируются китайцами».

Присутствие Китая в Сибири похоже на «красную тряпку для быка». По мере распространения пандемии в начале 2020 года Россия стала первой страной, которая закрыла свою сухопутную границу с Китаем.

Такое восприятие влияния Китая может полностью соответствовать реальности. Разочарование Китая относительно России после китайско-советского раскола в середине 1950-х до Китайско-российского стратегического и экономического договора 2001 года - могут легко подтолкнуть политику Пекина на более агрессивное отношение к своему северному соседу.

Кремль наблюдал за пограничным столкновением между Индией и Китаем в июне 2020 года, в результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских солдат - и не только потому, что Россия является поставщиком оружия в Индию.

Эта напряженность становится особенно заметной в Центральной Азии - регионе, который долго находился в зоне влияния Москвы, но теперь оказывается в пределах господства Китая.

Си Цзиньпин впервые объявил о своем видении глобальной стратегии, которая сейчас называется инициативой «Один пояс, один путь» в Казахстане в сентябре 2013 года. Инициатива стала важным символом глобальных проектов Пекина, направленных на дальнейшее привлечение региона к китайским торговым моделям.

Ранее Россия была главным торговым партнером региона, но сейчас эту роль получает Китай. Наибольшая зарубежная военная база России находится в Таджикистане, но Китай открыл там собственную «секретную» военную базу несколько лет назад.

Россия на самом деле является просто младшим партнером Пекина. Но Китай стал крупнейшим торговым партнером Москвы, тогда как Россия даже не входит в топ-10 китайских торговых партнеров. Наибольшим козырем Москвы в отношениях с Китаем являются ее оборонные технологии. Но даже в этой сфере Кремль столкнулся с тем же типом хищнического меркантилизма, жертвами которого стали многие компании во всем мире.

«Китай скопировал авиационные двигатели, палубные самолеты, системы ПВО и переносные ракеты ПВО», - заявил в декабре 2019 года руководитель проектов интеллектуальной собственности российского государственного конгломерата обороны Ростех.

Что это означает для Москвы? Путин прекрасно понимает, что Си Цзиньпин не является его «лучшим другом». Некоторые российские аналитики предлагают занять позицию, подобно Индии, которая противостоит чрезмерной привязке к союзам. Не исключено, что России понадобится помощь США для того, чтобы спастись от влияния Китая.

В 1969 году Советский Союз и Китай вступили в пограничную стычку, которая, согласно наиболее тревожным прогнозам, могла привести даже к ядерной войне. Китайский лидер Мао Цзэдун из-за потенциальной возможности ядерной атаки временно покинул Пекин. Это также помогло Китаю сблизиться с американцами, и в 1970-х и 1980-х годах обе стороны активно сотрудничали против СССР. Вполне вероятно, что вопросы влияния Китая будет обсуждаться и на предстоящем саммите американского президента Джо Байдена с Путиным, резюмирует издание.

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