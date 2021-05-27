Маляваныча уволили из театра имени Максима Горького за «призывы открыто выступать против власти» 27.05.2021, 16:40

Александр Жданович

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Жданович еще раз продемонстрировал свою четкую гражданскую позицию.

Известный актер, экс-ведущий Маляваныч из детской программы «Калыханка» Александр Жданович покинул вчера стены родного театра. Осенью за участие в акции протеста он получил 9 суток ареста. Но и потом не скрывал своей твердой гражданской позиции насчет фальсифицированных выборов, постоянно выступая в социальных сетях. Говорят, что на столе директора театра лежали все скриншоты постов артиста.

«Народная воля» обратилась к директору театра с вопросом, за что был уволен известный актер. Эдуард Герасимович заявил, что за «призывы открыто выступать против власти». Также, как заявил директор, Александр Жданович отказался уходить по соглашению сторон.

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