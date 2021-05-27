Рабочий «Гродно Азота»: Защитим наших товарищей — защитим себя, защитим Беларусь! 27.05.2021, 16:55

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фото: ТАСС

Забастовке быть!

Как стало известно Telegram-каналу «Баста!», руководство «Гродно Азота» незаконно пытается уволить несколько рабочих предприятия.

Наниматель даже не может внятно объяснить причину незаконного непродления контрактов рабочим. Рабочий «Гродно Азота» призвал сотрудников предприятия защитить своих товарищей:

— Тотальное нарушение своих же законов или трусость в очередной раз взяла верх перед трудовым спором. Белые каски как всегда испугались простых работяг, которые явно превосходят их качественно и количественно. Официально предприятие банкрот не только в экономическом плане, но и в моральном.

Чуть более двух недель осталось до окончания контракта одного из рабочих. В цехах идет активный сбор подписей против незаконных действий. Официальное обращение давным давно было отправлено так называемому руководству предприятия, на что они просто отвечают молчанием по всем вопросам. Тем самым провоцируют рабочих на коллективную защиту друг друга. Каждый рабочий должен осознать — защитим наших товарищей — защитим себя, защитим Беларусь!

Страх сковал назначенцев окончательно. Самодурство Таракана стреляет по его же прикорытникам. Самолет Ryanair стал «черным лебедем» для режима. Новые санкции ударят Таракана точно в темечко. Теперь так просто свалить не удастся. Забастовке быть!

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