Адмиралом британского Королевского флота впервые за 500 лет стала женщина 27.05.2021, 17:16

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Джуд Терри говорит, что горда быть первой и надеется оказаться не последней.

В Королевском флоте Великобритании впервые за пять с лишним столетий его истории появилась женщина -контр-адмирал, пишет BBC.

"Коммодор Джуд Терри после почти четверти века службы нации и флоту избрана для производства в контр-адмиралы, став таким образом самой высокопоставленной женщиной в прошлом и настоящем Королевского военно-морского флота. Она будет отвечать за обучение, благополучие и карьерное продвижение моряков и морских пехотинцев от поступления до последнего дня их службы", - сказано в заявлении министерства обороны.

47-летняя Джуд Терри родом с острова Джерси приступит к обязанностям директора Королевского ВМФ по работе с личным составом с начала будущего года.

Она говорит, что горда быть первой и надеется оказаться не последней.

"Я всегда воспринимала себя прежде всего как моряка, потом как офицера обеспечения, затем как Джуд и лишь в последнюю очередь как женщину, - заявила она. - В нашем флоте не глядят на пол человека и предоставляют всем равные возможности".

"Мне везло на протяжении всей моей карьеры. У меня замечательный опыт, я имела полную поддержку моей семьи и работала с прекрасными коллегами, повидала мир и внесла свой вклад в операции, изменившие жизнь множества людей, в том числе в Афганистане, Сомали и Сьерра-Леоне", - добавила она.

В настоящее время она является заместителем директора департамента, который ей предстоит возглавить, и занимается, в частности, разработкой программы развития Королевского ВМФ до 2040 года.

"Производство коммодора Джуд Терри в контр-адмиралы - фантастический шаг вперед для нее самой и для флота. На протяжении всей своей службы она демонстрировала исключительный профессионализм, упорство и способности. Я от всей души поздравляю ее и верю, что ее пример вдохновит многих женщин-военнослужащих с лидерскими задатками", - заявила министр обороны Аннабел Голди.

Джуд Терри выросла в семье моряка и поступила на службу в 1997 году. В ее обязанности входили набор, обучение и организация питания личного состава.

Большую часть времени она провела на кораблях военно-морской базы в Плимуте, в частности, на разведывательном корабле "Скотт" и вертолетоносце "Оушн".

10 из 12 месяцев ее последней командировки на "Оушне" она провела в походах на Балтике и в Персидском заливе. Там она в частности, отвечала за съемку документального фильма "Боевые корабли" (Warships) для телеканала BBС 4 и участвовала в ежегодных морских учениях НАТО BALTOPS. Побывала она и в Индийском океане и Карибском море.

Перейдя на штабную работу, она занималась закрытием британских военных объектов в Афганистане и успешной борьбой со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке.

Джуд Терри по-прежнему живет на родном острове Джерси и, по ее словам, любит прогулки по берегу, спорт, особенно водные виды, чтение, вкусную еду и хорошую погоду.

Женщинам разрешили служить в британском военном флоте немногим более 30 дет назад.

В настоящее время на действительной службе находятся шесть женщин-коммодоров и 19 капитанов 1 ранга.

В США женщину впервые произвели в адмиралы в 1972 году. Это была директор корпуса медсестер ВМС Элен Дюрк.

Две первые женщины-генералы появились в американской армии в 1970-м, первая женщина-генерал ВВС - в 1971 году

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