Экономист назвал три цели для санкций против режима Лукашенко 27.05.2021, 17:24

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Тимоти Эш

Лучше сфокусироваться на мерах, которые ударят по экономике.

На Западе сейчас наблюдается необычное единодушие касательно агрессивных санкций против Лукашенко. Думаю, что на это повлиял целый ряд факторов, пишет британский экономист Тимоти Эш для «Нового времени».

Похоже, Евросоюз и США координируют следующие санкции, начав с самого простого — ограничения перелетов в Беларусь и над ней.

Интересно, что на Западе сейчас наблюдается необычное единодушие касательно агрессивных санкций против Лукашенко. Думаю, что на это повлиял целый ряд факторов:

Во-первых, своими действиями по отношению к рейсу Ryanair Лукашенко явно пересек красную линию, с этим сложно не согласиться. Очевидно, что Лукашенко — «плохой парень», и кто же не согласится помочьоппозиционному движению Беларуси? К тому же его представители сами призывают к агрессивным санкциям. Если они готовы заплатить за это экономическую цену, почему бы не прислушаться к их решению?

Во-вторых, Лукашенко — не Путин, и Запад меньше озабочен последствиями санкций против белорусского лидера. Лукашенко имеет гораздо меньше способов нанести Западу ответный удар. У него намного меньше союзников, друзей и покровителей, способных лоббировать его интересы на Западе, чем у Путина. Гораздо меньше и экономических связей — возможно, производство калийных удобрений и нефтеперерабатывающие заводы, но этому довольно просто найти замену. Беларусь нуждается в Западе гораздо больше, чем Запад в ней.

В-третьих, некоторые сторонники жесткой политики в отношении России понимают, что удары по Лукашенко косвенно бьют по Путину. Ведь в конечном счете Лукашенко — это человек Путина в Минске (для Путина свой черт ближе, а для других — даже вполне в буквальном смысле). Они понимают, что, если Запад ударит по экономике Беларуси, за это придется платить Путину. Тут важно заметить, что стоимость поддержки Лукашенко для России может возрасти с $2 млрд до $5 млрд в год. Само по себе это не стало бы наказанием для Москвы, но если добавить к этому стоимость поддержки Крыма, «Л/ДНР», Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Сирии, то становится понятно, что все это висит мертвым грузом на российской финансовой системе, с трудом обеспечивающей рост и восстановление стагнирующей экономики России под гнетом санкций. А тот факт, что они оплачивают все эти авантюры Путина, может сказаться на расположении российских избирателей, которым предстоит оказаться перед избирательными урнами в сентябре.

Что может оказаться под санкциями:

1. Суверенный долг — это очень удобная мишень. Почему Беларусь может брать займы на внешних рынках в долларах и евро, а Россия — нет (хотя бы не в долларах, а теперь — и не в рублях)? Это нелогично. И Запад может решить расширить санкции на первичный выпуск и новый выпуск ценных бумаг на вторичном рынке.

2. Олигархи — под них должны попасть друзья и члены семьи, имеющие большие бизнесы. Сюда должны войти и люди извне, имеющие интересы в Беларуси. То есть стоит поступать, как с Россией.

3. Крупные госпредприятия — производители калийных удобрений, тракторные и нефтеперерабатывающие заводы. Да, конечно, тут может подхватить Россия, но уже заметно, что даже российские представители стали сокращать число торговых цепочек с Беларусью из страха попасть под вторичные санкции Запада.

Что касается последнего — если Путин хочет заплатить за это, ему нужно позволить это сделать, но повысить стоимость настолько, чтобы заставить его задуматься, так ли он дорожит отношениями с Лукашенко.

Во многих смыслах я считаю, что отмена полетов в и из Беларуси вредит больше обычным белорусским гражданам. Я уверен, что представители режима могут летать частными или государственными самолетами. Если белорусы захотят уехать, то тут стоит держать путь открытым, чтобы позволить им увидеть, насколько лучше живется на Западе. Все же лучше сфокусироваться на экономических санкциях, упомянутых выше.

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