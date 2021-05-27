Пандемия дала миру шанс для изменений 27.05.2021, 17:40

фото: Reuters

Страны получили возможность перезагрузить глобальный порядок и создать более стабильный мир.

В некоторых странах люди уже начали чувствовать надежду на победу над коронавирусом, в частности, в «богатом мире». В последнее время мир делится на тех, кто доволен программой вакцинации своей страны, тех, кто разочарован и тех, кто с оптимизмом относится к постпандемическому будущему. Последние могут быть правы, ведь пандемия, несмотря на все негативные моменты, дала миру шанс измениться и построить новое, стабильное будущее, цитирует издание Financial Times «Зеркало недели. Украина».

В то же время, пандемия коронавируса еще далека от завершения, особенно во многих районах южного полушария, учитывая катастрофу в Индии, количество смертельных случаев в Латинской Америке и восстановление циркуляции вируса в Юго-Восточной Азии. В политическом и глобальном масштабе впереди стоят трудные вызовы.

Большинство западных правительств «экспериментировали» во время финансового кризиса 2008 года, одновременно усвоив уроки 1930-х, они смогли сохранить банковские системы и избежать новой затяжной депрессии. Существовало даже «глобальное сотрудничество».

Но при этом им не удалось остановить ухудшение социальной несправедливости, падение доходов и многогранное политическое отчуждение некоторых стран, что привело к популизму, национализму, Brexit и избранию таких лидеров, как Дональд Трамп в США. К 2020 году отношения между главными державами мира были в худшем состоянии со времен холодной войны.

История рискует повториться после пандемии коронавируса. Есть вероятность, что богатые страны снова будут слепо следовать тактическому успеху, а это может привести к стратегическому провалу. Компромиссы такие же жесткие, как и после 2008 года. Обсуждение вопросов постпандемической политики должно учесть много моментов.

Человеческие и экономические потери в результате пандемии были огромными и продемонстрировали необходимость государственных инвестиций в поддержку некоторых общественных благ. Самый яркий случай - это производство вакцин. США, Великобритания и Китай получили это право, ЕС потерпел неудачу, а Япония сильно ошиблась. Но еще не поздно. Мощность производства вакцин в мире остается слишком небольшой для того, чтобы обеспечить прививки в глобальном масштабе.

Другим заброшенным мировым общественным благом, которому срочно нужно финансирование, является создание лабораторий наблюдения и систем обнаружения потенциального появления будущих зоонозных заболеваний. В мире слишком мало таких систем наблюдения, особенно там, где переход вирусов от дикой природы к людям является наиболее вероятным, и даже неизбежным.

Другой важный момент - меньше «фанатизма» относительно государственных расходов, ведь высокий уровень государственного долга имеет значение, и риск инфляции следует принимать всерьез. Экономическое восстановление является не только вопросом этого и следующего года, его нужно обеспечить на более длительный срок, чтобы избежать новых опасных кризисов в будущем.

Конечно, правительства не должны быстро переходить к жесткой экономии, но им нужно перейти к инвестициям, направленным на повышение производительности и роста. Ускорение перехода к зеленым технологиям могло бы представлять большую часть восстановления. Правильное регулирование и реформирование институтов труда должно играть большую роль в борьбе с неравенством.

Кроме того, большое внимание стоит уделить суверенному долгу в бедных странах и государствах со средним уровнем дохода, которым мешают нестабильные государственные финансы и медленные кампании вакцинации. Резкий рост процентных ставок в долларах, обусловленный инфляцией, может вызвать кризис.

Инвестиции в производство вакцин вместе с последующими большими «пожертвованиями» для инициативы Covax также могли способствовать восстановлению после пандемии и поддерживать борьбу с неравенством.

В то же время, попытки построить широкое международное сотрудничество в постпандемическом мире покажут то, насколько поляризованными и «соревновательными» стали отношения между влиятельными государствами. Призывы к сотрудничеству должны сосредоточиться на совместной поддержке важных общественных благ: вакцинация, борьба с экономическим кризисом, пандемией и изменением климата.

Кроме того, сосредоточение на будущих угрозах - новые пандемии, биоугрозы, кибератаки и изменение климата, должно начаться уже сегодня. Самый яркий, но самый сложный урок 2020-2021 годов заключается в том, что одни только слова о сотрудничестве и солидарности ничего не меняют. Важны реальные действия, которые ставят подготовку к борьбе с угрозами на первое место. Уже сейчас пора готовиться к следующему кризису, чтобы избежать разрушительных последствий, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».