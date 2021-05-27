Майкл Макфол: Лукашенко – изгой, преступник и убийца 7 27.05.2021, 18:19

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Майкл Макфол

Фото: «Лента.ру»

Бывший посол США в России призвал цивилизованный мир изолировать диктатора.

Бывший посол США в России Майкл Макфол поделился мнением о Лукашенко.

– Вы видите, как Лукашенко разговаривает, что он делает, видите всю эту драму с автоматами и прочим... Давайте будем откровенны: он изгой, преступник, он убийца. Я не называю его президентом, потому что нет доказательств победы на выборах. Он мистер Лукашенко, если говорить вежливо, он мистер диктатор, и стоит обращаться с ним соответствующим образом. Особенно после этого возмутительного поступка в отношении самолета Ryanair пролетавшего над Беларусью. После задержания гражданина (Романа Протасевича - прим.) цивилизованный мир, западный мир, должен реагировать агрессивно и сообща. Пусть ни один самолет из Беларуси не приземлиться в Европе, пока они не дадут задний ход.

<....> Зачем нам нужен Лукашенко? Он нам не нужен. Европе и США нужно потратить намного больше времени и сил, чтобы убедить белорусов изолировать Лукашенко, – сказал Макфол в эфире «Дождя».

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