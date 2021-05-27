До +23°С ожидается в Беларуси в пятницу
- 27.05.2021, 18:25
Будет переменная облачность.
Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. По юго-востоку страны во многих районах пройдут дожди, ночью - местами сильные. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов, по юго-востоку - плюс 12-14, максимальная днем - 17-23 градуса тепла.