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До +23°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 27.05.2021, 18:25
До +23°С ожидается в Беларуси в пятницу

Будет переменная облачность.

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. По юго-востоку страны во многих районах пройдут дожди, ночью - местами сильные. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов, по юго-востоку - плюс 12-14, максимальная днем - 17-23 градуса тепла.

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