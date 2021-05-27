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Крупные инвесторы купили биткоин на $3 млрд во время обвала цены

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  • 27.05.2021, 18:28
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Крупные инвесторы купили биткоин на $3 млрд во время обвала цены
Фото: Getty Images

В момент падения котировок первой криптовалюты до $30 тыс. было приобретено 77 тыс. биткоинов.

Крупные инвесторы воспользовались падением котировок биткоина до $30 тыс, которое произошло 19 мая, чтобы купить цифровые монеты, сообщает сервис по отслеживанию криптотранзакций Chainalysis. По его данным, во время обвала крипторынка «киты» купили 77 тыс. биткоинов на сумму чуть более $3 млрд., передает РБК.

О покупках биткоина крупными игроками во время его «просадки» на прошлой неделе говорил и управляющий директор финансовой компании BTIG Джулиан Эмануэль. Такую же информацию криптовалютый брокер Genesis Global Trading начал рассылать своим клиентам после падения котировок — компания указывала, что крупные инвестиционные фонды начали покупать биткоин после того, как его цена опустилась ниже $35 тыс.

После снижения стоимости биткоина до $30 тыс. был зафиксирован крупнейший отток цифровых монет с криптобирж за последний год. За 24 часа с площадок было выведено более 175 тыс. биткоинов на сумму около $7 млрд по текущему курсу.

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