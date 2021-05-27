Верховная Рада Украины намерена признать Лукашенко угрозой международной безопасности 4 27.05.2021, 18:30

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Парламент Украины также предлагает усилить давление на режим Таракана.

Верховная рада Украины намерена обратиться к мировым лидерам с призывом признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности. Это следует из проекта постановления, текст которого опубликован в четверг на сайте парламента.

"Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности", - отмечается в проекте постановления.

В тексте предложено "осудить действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания Романа Протасевича". Украинские депутаты призывают мировое сообщество также осудить действия белорусских властей. В проекте документа говорится о "неотложном проведении международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске" а также содержится требование к властям Беларуси прекратить "незаконное преследование оппозиции, журналистов" и "немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных".

Рада также предлагает усилить давление на режим, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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