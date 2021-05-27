Режим пришел и за «ябатьками» 14 27.05.2021, 18:45

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фото: spring96.org

Таракан начал репрессировать свои 3%.

В суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение уголовного дела 21-летнего Ильи Гагиева. Его обвиняют в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса), пишет правозащитный сайт "Весна". Дело рассматривает судья Юлия Близнюк.

Гагиева задержали 11 марта. Он из многодетной семьи: кроме него в семье еще трое детей. Мать — лежачий человек с инвалидностью, за ней ухаживает 22-летняя сестра Ильи. Сам Илья — единственный кормилец в семье: младшие братья, которым 18 и 16 лет, не работают.

Согласно обвинению, с 16:00 9 августа до 3:10 10 августа он участвовал в акции протеста на проезжей части проспекта Победителей в Минске. Как утверждает сторона обвинения, Гагиев публично выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, двигался по проезжей части дороги проспекта Победителей, блокировал и перегораживал путь транспортных средств. То же самое он якобы делал в ночь с 10 на 11 августа, включая ходьбу в сцепке.

На суде Илья рассказал, что 9 августа вместе с другом поехал кататься на велосипедах, чтобы поинтересоваться, что происходит. Он не думал о законности мероприятия, но, поскольку было много людей, поддался эффекту толпы. Парень говорит, что не знает, зачем стал в сцепку, фото которой было сделано на второй день его присутствия на месте событий.

После двух дней он почитал новости, понял, что это ему не нужно, и перестал ходить на акции.

"Возникает вопрос: зачем вы туда пошли? Что вам сделало государство не так?" — спросила Юлия Близнюк.

На это Илья ответил: "Ничего. Я же говорю, что я только за, а не против нашей власти. Если бы я собирался в чем-то участвовать, я бы прятал лицо".

В материалах дела есть видеосъемки, которые Гагиев делал во время событий. На них за парнем стоят милиционеры, а он говорит фразу: "Мне (нецензурная лексика, "все равно"), я за батьку голосовал!"

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