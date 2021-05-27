«Дед, тебе стыдно за меня не будет» 3 27.05.2021, 19:00

6,636

Внучка Станислава Шушкевича начала голодовку в Варшаве.

Активистки «Моладзевага хабу» Стася Глинник и Божена Шамович начали бессрочную голодовку у здания Еврокомиссии в Варшаве.

Они требуют от европейских чиновник введения новых санкций против режима Лукашенко. Выяснилось, что Стася — внучка первого руководителя суверенной Беларуси Станислава Шушкевича. Ее дед делится впечатлениями от поступка Стаси, а также размышляет о событиях в стране.

«Моя внучка делает что хочет, она очень самостоятельная. Стасе уже более 20 лет. Она окончила Варшавский университет, получает заочно еще одно образование, работает и себя обеспечивает. Я не имею никакого отношения к ее выходам. Я бы хотел, чтобы она нормально работала и жила, но она мне говорит: «Дед, тебе стыдно за меня не будет», — рассказал nn.by Станислав Шушкевич.

О Стасе он рассказывает: «Я хочу рассказать, что Стася была трижды победительницей международных школьных олимпиад по биологии. Получала грамоты в Сиэтле, Стамбуле, где-то еще. За это Лукашенко подписал ей такую бумажку, что она может поступить в любой белорусский вуз без вступительных экзаменов и с повышенной стипендией. Она поступила на биофак, но уже тогда выходила на акции протеста. Так когда узнали, что у нее дед Шушкевич, то начали травить ее. В итоге она бросила всё — и поехала в Варшаву.

Фото: Белсат

Стася считала, что не хочет иметь ничего общего с этим сбродом, который осуждает ее за нормальные поступки. Сам вот только что узнал из интернета новости про нее, как раз собирался позвонить ей. Она все прекрасно понимает, что происходит в Беларуси, она нормальный человек, порядочный».

Что думает Станислав Шушкевич относительно ситуации, сложившейся внутри Беларуси после принудительной посадки в Минске самолета компании Raynair?

«Мы все время боремся с любой «муткой», которую пустит Лукашенко. Теперь вот доказываем с самолетом, что это подлость, фальсификация, что Протасевич незаконно задержан. Но мы забываем, что Лукашенко уже не должен быть главой государства, после того как 300 тысяч человек вышли на улицы Минска.

Как здоровье первого руководителя независимой Беларуси?

Фото: Надежда Бужан

«Много читаю интернет, сижу за компьютером. У меня должно было быть несколько лекций онлайн.

Я сейчас в изоляции, потому что если подцеплю коронавирус, то мне конец. У меня два мужа моих сестер умерли, умерла двоюродная сестра. Не хочется пока им компанию составлять. Есть желание еще пожить, но реализовать это не так-то просто».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».