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Белорусский рубль сильно просел к корзине валют

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  • 27.05.2021, 19:12
  • 3,680
Белорусский рубль сильно просел к корзине валют

Второй день подряд все основные иностранные валюты демонстрируют рост по итогам торгов на БВФБ.

Свои сессии они сегодня завершили на следующих позициях:

российский рубль — 3,4378 белорусского рубля за 100 российских (+0,0258 пункта);

доллар — 2,5235 белорусского рубля (+0,0173 пункта);

евро — 3,0777 белорусского рубля (+0,009 пункта).

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

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