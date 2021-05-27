В ООН создали новый механизм для Беларуси: все должно закончиться трибуналом 11 27.05.2021, 19:16

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Об этом заявила спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.

В ООН заработал новый механизм по фиксации нарушения прав человека в Беларуси. Об этом в стриме «Еврорадио» рассказала спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.

— Этот механизм представляет собой «Миссию по установлению фактов». Такие миссии создаются, к примеру, после случаев геноцида. Замысел таков: люди, которые в Женеве будут работать в составе этой миссии, будут собирать факты, которые им передадут группы и инициативы белорусских правозащитников, занимающихся регистрацией фактов пыток.

Вместе с созданием комиссии назначены три независимых эксперта, среди которых российская правозащитница Карина Москаленко. В июне-июля Анаис Марин планирует встретиться с ними, чтобы решить, как и кому непосредственно будут передаваться собранные доказательства.

— Возможно, эта процедура [по сбору доказательств. — Прим.] займёт несколько лет, но [факт того, что механизм появился. — Прим.] это сигнал о том, что те виновные, которые совершили эти избиения, изнасилования, пытки, понесут наказание. И та безнаказанность, которая еще царствует в Беларуси, не будет вечной. Им, виновным, уже на международном уровне невозможно будет уйти от ответственности, — резюмирует Анаис.

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