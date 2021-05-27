Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси 27.05.2021, 19:30

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Светлана Алексиевич

Фото: Reuters

Беседа Нобелевского лауреата и известной актрисы длилась около двух часов.

Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече, передает tut.by.

Актриса и посол доброй воли ООН рассказала, что на нее произвела огромное впечатление книга «У войны не женское лицо», которую она недавно прочитала. Она также выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно, за ситуацией вокруг которого она внимательно следит.

Анджелина и Светлана также разговаривали о политзаключенных и способах их поддержки. В частности, Алексиевич рассказала об истории 17-летнего Никиты Золоторева.

Беседа длилась около двух часов.

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