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Дмитро Литвин: Лукашенко сейчас выглядит как чмо

  • 27.05.2021, 19:54
  • 1,588
Дмитро Литвин: Лукашенко сейчас выглядит как чмо
фото: facebook/Dmytry Lytvyn

Потому что всех в мире беспокоит безопасность гражданской авиации.

Украинский журналист Дмитро Литвин прокомментировал в Facebook действия обезумевшего Лукашенко.

«Безопасность гражданской авиации – это то, что беспокоит всех в мире. Арабские шейхи, колумбийская мафия и все остальные в этом мире одинаково заинтересованы в том, чтобы никакое государство не придумало себе, что можно сажать любой самолет, если хочешь. Там же могут быть дети, любовницы/любовники или помощники/помощницы самых разных лиц. Сейчас Лукашенко выглядит глобально как чмо. Это невозможно было бы придумать, даже если бы хотелось», - написал Литвин.

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