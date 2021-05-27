Дмитро Литвин: Лукашенко сейчас выглядит как чмо 27.05.2021, 19:54

1,588

фото: facebook/Dmytry Lytvyn

Потому что всех в мире беспокоит безопасность гражданской авиации.

Украинский журналист Дмитро Литвин прокомментировал в Facebook действия обезумевшего Лукашенко.

«Безопасность гражданской авиации – это то, что беспокоит всех в мире. Арабские шейхи, колумбийская мафия и все остальные в этом мире одинаково заинтересованы в том, чтобы никакое государство не придумало себе, что можно сажать любой самолет, если хочешь. Там же могут быть дети, любовницы/любовники или помощники/помощницы самых разных лиц. Сейчас Лукашенко выглядит глобально как чмо. Это невозможно было бы придумать, даже если бы хотелось», - написал Литвин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».