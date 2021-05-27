Фильм о белорусских протестах номинирован на награду Берлинского кинофестиваля 1 27.05.2021, 20:10

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Фото: «Наша Ніва»

Картина режиссера Алексея Полуяна номинирована на награду «Лучший документальный фильм».

Фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Кураж» номинирован на награду «Лучший документальный фильм» Берлинского кинофестиваля.

Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

Награда за лучший документальный фильм была учреждена в 2017 году. С 2020 года приз Берлинале в области документального кино, призовой фонд которого составляет 40 тысяч евро, будет спонсировать общественная телекомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg. Всего на премию документального кино номинированы 16 работ. Призовой фонд разделят режиссер и продюсер фильма-победителя. Продюсером «Куража» стал немец Ёрн Меленкамп. Награда будет вручена во время официальной церемонии награждения 13 июня.

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