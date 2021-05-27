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Парень потерял $400 млн, потому что мама выбросила его ноутбук с биткоинами

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  • 27.05.2021, 20:22
  • 4,968
Парень потерял $400 млн, потому что мама выбросила его ноутбук с биткоинами

В начале 2010 года мужчина купил 10 000 биткоинов на сумму около $80.

Пользователь Reddit рассказал, что потерял криптовалюты на сумму более $400 млн из-за того, что мама выбросила его старый сломанный ноутбук, сообщает The Sun.

В начале 2010 года мужчина купил 10 000 биткоинов на сумму около $80. Его друзья по колледжу посоветовали хранить цифровой ключ с адресом хранения криптовалюты не на флешке, а перенести эту информацию на ноутбук. Так он и поступил, забыв со временем о своей покупку на годы.

Через четыре года, когда криптовалюта взлетела в стоимости, мужчина вспомнил свои биткоины и отправился в дом мамы, чтобы найти свой старый компьютер. Оказалось, что женщина его выбросила, потому что ноутбук уже давно был поломан.

"Я буквально упал в обморок. Я был зол, сбит с толку, шокирован, разгневан, отрицал, грустил и переживал много других эмоций", — рассказал он. По его словам, упущенная возможность разбогатеть нанесла ему серьезную психологическую травму.

По его словам, он теперь не может жить счастливо, а растущая стоимость биткоина только усугубляет депрессию. "У меня есть работа, но я ее ненавижу. У меня есть друзья, но мы мало общаемся. И жизнь просто не такая, какой она была раньше", — рассказал автор поста.

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