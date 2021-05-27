Власти РФ обсудили разрешение на прилет рейсов в обход Беларуси 9 27.05.2021, 20:25

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иллюстрационное Фото: tut.by

В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний.

В Росавиации идет совещание, на котором обсуждается вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям летать по измененному маршруту — в обход Беларуси, сказал РБК источник в крупной российской авиакомпании

В ближайшее время российская сторона даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам, сообщил РБК источник, близкий к Минтрансу. По его словам, задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Беларуси.

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