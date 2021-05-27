Адвоката вновь не пустили к задержанной в Минске россиянке
- 27.05.2021, 20:56
23-летнюю девушку сняли с рейса и задержали в Минске 23 мая.
Защитнику арестованной в Беларуси гражданки России Софьи Сапеги Александру Филановичу второй день подряд не удается увидеться с подзащитной, сообщил он РБК.
«Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ мне также не удалось посетить Софью», — уточнил он.
Повторная попытка посетить подзащитную будет предпринята завтра.
Филанович добавил, что на 28 мая в 12:30 по Минску назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Он уточнил, что 27 мая подал соответствующее заявление для ознакомления с материалами дела, однако был проинформирован, что с делом сможет ознакомиться только завтра.