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Адвоката вновь не пустили к задержанной в Минске россиянке

  • 27.05.2021, 20:56
Адвоката вновь не пустили к задержанной в Минске россиянке
София Сапега

23-летнюю девушку сняли с рейса и задержали в Минске 23 мая.

Защитнику арестованной в Беларуси гражданки России Софьи Сапеги Александру Филановичу второй день подряд не удается увидеться с подзащитной, сообщил он РБК.

«Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ мне также не удалось посетить Софью», — уточнил он.

Повторная попытка посетить подзащитную будет предпринята завтра.

Филанович добавил, что на 28 мая в 12:30 по Минску назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Он уточнил, что 27 мая подал соответствующее заявление для ознакомления с материалами дела, однако был проинформирован, что с делом сможет ознакомиться только завтра.

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