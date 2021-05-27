Эстония запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство

Эстония запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство1
- 27.05.2021, 21:23
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Теперь официально.
В четверг, 27 мая, правительство Эстонии ввело запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков. Также воздушным судам Беларуси или вылетающим оттуда самолетам запрещено приземляться на территории страны.
Об этом сообщает издание Delfi.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.
"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять за свои деяния ответственность", - заявила она.