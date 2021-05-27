ЕC обсуждает санкции против белорусского экспорта калия 4 27.05.2021, 21:35

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Также рассматривается возможность ввести санкции против нефтяного и финансового секторов.

Министры иностранных дел ЕС заявили, что Европейский Союз рассмотрит возможность введения новых санкций в отношении белорусского экспорта калийных удобрений, а также ее нефтяного и финансового секторов в ответ на инцидент с рейсом Ryanair, который европейские лидеры назвали «государственным пиратством», передает «Голос Америки».

В воскресенье власти Беларуси вынудили самолет, следовавший из Греции в Литву, совершить посадку в Минске, после чего задержали находившегося на борту 26-летнего оппозиционного журналиста и его 23-летнюю спутницу.

Министры иностранных дел ЕС, собравшиеся в четверг в столице Португалии, заявили, что планируют ударить по секторам, играющим центральную роль в экономике Беларуси, чтобы нанести ощутимый ущерб президенту Александру Лукашенко.

«Угон самолета и задержание двух пассажиров абсолютно недопустимы, и мы начнем обсуждать выполнение секторальных и экономических санкций», – заявил журналистам в Лиссабоне глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сказал: «Я думаю, что ключевое слово – это калийные удобрения. Мы знаем, что Беларусь производит очень много калия, она один из крупнейших мировых поставщиков, и я думаю, что Лукашенко будет очень больно, если нам удастся что-то сделать в этой области».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что ЕС следует подумать о санкциях и в отношении нефтяного сектора, в то время как глава МИД Германии Хайко Маас говорил о мерах финансового характера, которые, по словам дипломатов, вероятно, будут включать запрет на выдачу кредитов белорусским банкам.

По словам Мааса, санкции могут коснуться и продажи белорусских облигаций.

Экспорт используемой в удобрениях калийной соли является одним из основных источников иностранной валюты для Беларуси. Государственная компания «Беларуськалий» заявляет, что на нее приходится 20 процентов мировых поставок.

По данным Статистического агентства ЕС, в прошлом году блок импортировал белорусские химикаты на сумму 1,2 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов), включая калий, а также сырую нефть и сопутствующие товары, такие как горюче-смазочные материалы, на сумму более 1 миллиарда евро.

На этой неделе Европа уже предприняла шаги, чтобы запретить своим авиакомпаниям использовать воздушное пространство Беларуси и не пускать белорусские самолеты в свое небо. Но согласовать пакет санкций, который способен изменить поведение Лукашенко, оказалось непросто.

После подавления демократических протестов в прошлом году белорусский диктатор в целом проигнорировал три предыдущих раунда санкций со стороны ЕС и США.

Министры в Лиссабоне заявили, что новый пакет будет включать четвертый раунд визовых и финансовых санкций. Дипломаты планируют прийти соглашению 21 июня, когда встретятся в Люксембурге.

Страны Запада требуют проведения свободных выборов в Беларуси. Маас заявил, что санкции следует ужесточать как минимум до тех пор, пока не будут освобождены более чем 400 политических заключенных.

«Пока этого не случилось, ЕС не может перестать прокладывать путь к новым санкциям», – сказал он.

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