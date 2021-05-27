закрыть
27 мая 2021, четверг, 22:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В НАТО приветствовали работу ЕС над санкциями по режиму Лукашенко

2
  • 27.05.2021, 22:05
  • 3,094
В НАТО приветствовали работу ЕС над санкциями по режиму Лукашенко

Генсек НАТО заявил, что действия режима не останутся без ответа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует работу над санкциями ЕС против Беларуси за инцидент с Ryanair, потому что «должно быть понятно, что такие действия не останутся без ответа».

«Я приветствую тот факт, что союзники по НАТО в Европейском союзе применяют санкции против Беларуси. Это четкое послание, которое свидетельствуют о том, что есть серьезные последствия, когда гражданский лайнер принуждают к посадке», - сказал Столтенберг перед началом неформальной встречи глав минобороны Евросоюза в Португалии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец