В НАТО приветствовали работу ЕС над санкциями по режиму Лукашенко

В НАТО приветствовали работу ЕС над санкциями по режиму Лукашенко2
- 27.05.2021, 22:05
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Генсек НАТО заявил, что действия режима не останутся без ответа.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует работу над санкциями ЕС против Беларуси за инцидент с Ryanair, потому что «должно быть понятно, что такие действия не останутся без ответа».
«Я приветствую тот факт, что союзники по НАТО в Европейском союзе применяют санкции против Беларуси. Это четкое послание, которое свидетельствуют о том, что есть серьезные последствия, когда гражданский лайнер принуждают к посадке», - сказал Столтенберг перед началом неформальной встречи глав минобороны Евросоюза в Португалии.