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Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии «Оскар»

  • 27.05.2021, 22:14
Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии «Оскар»

Организаторы не исключают, что дата проведения церемонии может быть вновь перенесена.

Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесена на 27 марта 2022 года, сообщили организаторы в четверг.

"94-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что церемония состоится 27 февраля 2022 года.

Церемония пройдёт в Dolby Theatre, уточняют организаторы. При этом организаторы не исключают, что дата проведения церемонии может быть вновь перенесена.

Шорт-лист премии будет объявлен 21 декабря 2021 года, номинанты станут известны 8 февраля 2022 года.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году также было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

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