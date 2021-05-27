Премьер-министр Польши выразил соболезнования семье Витольда Ашурка
- 27.05.2021, 22:46
Белорусский активист умер в колонии в Шклове.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил соболезнования семье погибшего в тюрьме активиста белорусской оппозиции и политзаключенного Витольда Ашурка.
В своем «Твиттере» глава правительства Польши подчеркнул, что «разделяет боль семьи и молитвы за душу покойного Витольда Ашурка, политического заключенного и великого патриота Беларуси».
Łączę się w bólu z Rodziną i modlitwie za duszę zmarłego Witolda Aszuraka, więźnia politycznego i wielkiego patrioty Białorusi, którego dziadek został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Spoczywaj w pokoju wierny Przyjacielu Rzeczypospolitej!— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 27, 2021
Он напомнил, что дед Витольда Ашурка был убит сотрудниками НКВД в Катыни. «Покойся с миром, верный друг Польши!» - написал Матеуш Моравецкий.
Руководство Евросоюза, посол США в Беларуси также выразили соболезнования семье Витольда Ашурко.