Премьер-министр Польши выразил соболезнования семье Витольда Ашурка 27.05.2021, 22:46

Белорусский активист умер в колонии в Шклове.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил соболезнования семье погибшего в тюрьме активиста белорусской оппозиции и политзаключенного Витольда Ашурка.

В своем «Твиттере» глава правительства Польши подчеркнул, что «разделяет боль семьи и молитвы за душу покойного Витольда Ашурка, политического заключенного и великого патриота Беларуси».

Łączę się w bólu z Rodziną i modlitwie za duszę zmarłego Witolda Aszuraka, więźnia politycznego i wielkiego patrioty Białorusi, którego dziadek został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Spoczywaj w pokoju wierny Przyjacielu Rzeczypospolitej! — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 27, 2021

Он напомнил, что дед Витольда Ашурка был убит сотрудниками НКВД в Катыни. «Покойся с миром, верный друг Польши!» - написал Матеуш Моравецкий.

Руководство Евросоюза, посол США в Беларуси также выразили соболезнования семье Витольда Ашурко.

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