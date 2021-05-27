Белорусы вышли на акции протеста 27.05.2021, 22:52

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Акции прошли как в стране, так и за рубежом.

Белорусы вышли на акции протеста.

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Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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