Белорусы вышли на акции протеста
Акции прошли как в стране, так и за рубежом.
Белорусы вышли на акции протеста.
Партизаны Бреста: «Лукашизм — это позор нашей страны!»
Белорусы Бяла-Подляски готовы вернуться домой и помочь «улететь сумасшедшему деду в Гаагу».
Акция жителей Койданова-Дзержинска: «Это и есть твоё «мирное небо», по которому боятся летать самолеты?»
Боровляны на акции солидарности с Романом Протасевичем.
Московская диаспора на акции солидарности с белорусами: «Земляки, продолжаем вместе долбить диктатуру»
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