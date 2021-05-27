Москва начала летать в Вильнюс в обход Беларуси 5 27.05.2021, 23:07

6,014

Иллюстрационное фото

26 мая правительство Литвы запретило полеты в Литву и обратно через Беларусь.

Сегодняшний рейс российской авиакомпании «Руслайн» из московского аэропорта «Внуково» в Вильнюс вылетел с опозданием более чем на час, но прибыл и приземлился в Вильнюсе. Его маршрут изменили в обход Беларуси, он пролетел над Латвией, передает «Радыё Свабода».

Накануне телеграм-канал «РИА Новости» сообщил, что российский «Аэрофлот» отменил единственный в неделю рейс в Вильнюс. На онлайн-табло авиакомпания указала, что рейс, который выполняется один раз в неделю в пятницу, был отменен. Аэрофлот не объяснил причину отмены.

26 мая правительство Литвы запретило полеты в Литву и обратно через Беларусь. Таким образом, попасть в Литву можно, минуя Беларусь, через территорию Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».