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Москва начала летать в Вильнюс в обход Беларуси

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  • 27.05.2021, 23:07
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Москва начала летать в Вильнюс в обход Беларуси
Иллюстрационное фото

26 мая правительство Литвы запретило полеты в Литву и обратно через Беларусь.

Сегодняшний рейс российской авиакомпании «Руслайн» из московского аэропорта «Внуково» в Вильнюс вылетел с опозданием более чем на час, но прибыл и приземлился в Вильнюсе. Его маршрут изменили в обход Беларуси, он пролетел над Латвией, передает «Радыё Свабода».

Накануне телеграм-канал «РИА Новости» сообщил, что российский «Аэрофлот» отменил единственный в неделю рейс в Вильнюс. На онлайн-табло авиакомпания указала, что рейс, который выполняется один раз в неделю в пятницу, был отменен. Аэрофлот не объяснил причину отмены.

26 мая правительство Литвы запретило полеты в Литву и обратно через Беларусь. Таким образом, попасть в Литву можно, минуя Беларусь, через территорию Латвии.

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