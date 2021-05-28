У разведки США появились новые данные о происхождении коронавируса 8 28.05.2021, 7:33

12,496

Сообщение об этом направлено в Белый дом.

Американская разведка сообщила в Белый дом о том, что у них есть новые данные об источнике эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает New York Times.

Источники в Белом доме отметили, что данные об источнике COVID-19 еще не исследованы.

Отмечается, что разведка будет использовать «компьютерные мощности», чтобы понять, появился ли вирус из лаборатории, либо в результате контакта человека с животными.

Ранее Джо Байден поручил разведке в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса.

24 мая WSJ со ссылкой на секретный отчет разведки США сообщила, что по меньшей мере трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года, еще до появления первой информации о коронавирусе. Они работали в лаборатории, которая изучает коронавирусы и другие патогены.

В середине января 2021 года команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, с которого началось распространение коронавируса, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции.

Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животной средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды.

9 февраля сотрудники ВОЗ провели с китайскими исследователями совместную пресс-конференцию по итогам четырехнедельной миссии. Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям, а животные, ставшие источником вируса, до сих пор не определены.

По возвращении из Уханя руководитель экспертной группы ВОЗ Петер Бен Эмбарек сделал новые заявления по поводу экспедиции, которые контрастируют с его словами на пресс-конференции.

Он рассказал, что ученые обнаружили признаки того, что вспышка коронавируса в 2019 году была намного более обширной, чем считалось ранее.

Эмбарек также заявлял, что команда Всемирной организации здравоохранения надеется вернуться в Ухань и продолжить расследование причин возникновения вспышки коронавируса. Во время следующей поездки исследователи надеются получить доступ к банку донорской крови в Ухане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».