Глава Ryanair назвал посадку лайнера в Минске незаконным и предумышленным угоном 9 28.05.2021, 7:40

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фото: onliner

Майкл О'Лири направил письмо в министерство транспорта Беларуси.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири направил письмо главе департамента по авиации минтранса Беларуси, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta. Он был задержан при проверке документов.

О'Лири в письме охарактеризовал произошедшее как "предумышленный и незаконный угон".

Согласно письму, белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщения о бомбе, несмотря на то, что об этом их попросил командир самолета. О'Лири утверждает, что заявления Беларуси о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.

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