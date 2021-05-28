Саммит Байдена и Путина: о чем говорить с Кремлем? 3 28.05.2021, 7:50

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фото: georgian (vda)

Дипломаты и политологи оценили перспективы встречи президентов США и России в Женеве, намеченной на 16 июня.

Еще в апреле президент США Джо Байден предложил в телефонной беседе российскому коллеге Владимиру Путину личную встречу - американо-российский саммит на высшем уровне на нейтральной территории. В Кремле не сразу дали однозначный ответ на предложение, но спустя несколько недель стало понятно, что встреча состоится, передает «Голос Америки».

Официальному объявлению даты и места проведения саммита предшествовали переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые состоялись в Рейкьявике на полях заседания Арктического совета.

Пока Белый дом и Кремль работают над деталями встречи президентов США и России, эксперты гадают, сколько проблем в отношениях между Вашингтоном и Москвой успеют затронуть Байден и Путин за отведенное на общение время в Женеве?

Уровень отношений по обе стороны океана называют самым низким со времен «холодной войны». Ветеран американской дипломатии, бывший посол США в России Джон Теффт (John Tefft) уверен, речь на переговорах зайдет и о глобальных вопросах международной повестки, и о конкретных разногласиях между странами.

«На мой взгляд, важной темой остается европейская безопасность и, в частности, отсутствие прогресса в ситуации с Донбассом. Думаю, это проблема не только Украины. В начале весны мы стали свидетелями наращивания российской военной мощи вокруг Украины, целью которой было оказать давление на Киев и, в определенной степени, на Запад – Европу и Соединенные Штаты. Мы не увидим кардинального улучшения отношений, пока Россия не изъявит желания решить эту фундаментальную проблему. Кроме того, остается еще целая группа вопросов, которые относятся к правам человека в более широком смысле. Например, по тому, что происходит с Алексеем Навальным. Это репрессии, которые происходят внутри России, а также жестокое обращение с американцами, которые сидят в российских тюрьмах. Есть целый ряд проблем, которые необходимо решить», - объясняет Теффт в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Усилия Вашингтона по выстраиванию отношений с Москвой с позиции силы могут, при этом, «вылететь в трубу», точнее – в трубу «Северного потока-2», уверен другой американский дипломат Джон Хербст (John Herbst), который был послом США в Украине в 2003–2006 годах. По словам Хербста, президент Байден фактически дал зеленый свет на завершение строительства газопровода, отказавшись от санкций со швейцарской «дочки» «Газпрома», которая отвечает за строительство.

«Байден предложил уступку по «Северному потоку-2», сделав это в тот день, когда Блинкен встречался с Лавровым. Это демонстрирует слабость. Вы не можете иметь дело с ревизионистской властью иностранного государства, предлагая послабления. Заявление, сделанное после телефонного разговора между (советником президента США по национальной безопасности) Джейком Салливаном и (секретарем совета безопасности РФ) Патрушевым, также показывает слабость и говорит об ожидаемой предсказуемости в отношениях с Москвой», - убежден эксперт.

Джон Хербст, возглавляющий сейчас Евразийский центр Атлантического совета в Вашингтоне, добавляет, что президент США избрал ошибочную тактику угодить Германии в попытке восстановить охладевшие при Трампе отношения с ключевым союзником в Европе, забыв, что главным победителем в санкционном противостоянии по «Северному потоку-2» в таком случае станет Кремль. С Хербстом согласен и эксперт Гудзоновского института Дэвид Саттер (David Satter), автор книг о России и Владимире Путине.

«Лучший вариант демонстрации того, что неприемлемо, - принятие определенных мер. Мы уже отказались от санкций Конгресса по «Северному потоку-2» - проекту, который имел ключевое значение для России. И это решение еще больше усиливает Россию в ее действиях в отношении Украины. Такой шаг не был в интересах США, и он не снижает вероятности нападения России на Украину. Само по себе желание Байдена встретиться с Путиным уже подрывает возможность стабильных и предсказуемых отношений с Россией, что, к слову, зависит не от Байдена, а от Путина. И это Путин своим поведением покажет, будут ли отношения стабильными и предсказуемыми», - полагает Саттер.

Ранее и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, и госсекретарь Блинкен не раз заявляли, что администрация Байдена стремится к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией. По мнению, Саттера, подобный подход может лишь добавить уверенности Владимиру Путину.

«Это ненужный саммит. Американская сторона должна понимать, что любая подобная встреча – всегда подарок путинскому правительству, поскольку она показывает их значимость, является свидетельством того, что Россия играет важную роль в мире. А потом россиянам будут говорить, что власть, которая нарушает их права и лишает их свобод, принимают в мире. Это не тот пример, который Соединенные Штаты должны подавать всему миру и самим россиянам в том числе. Кроме того, существует опасность, что желание Байдена перейти к предсказуемым отношениям с Россией, к сожалению, может создать впечатление для российских властей, что многие их агрессивные действия являются приемлемыми».

При этом Белый дом откровенно сигнализирует: какого-то внушительного прорыва в отношениях с Кремлем от саммита в Женеве ждать не следует. По мнению профессора Университета Джорджа Мэйсона Эрика Ширяева (Eric Shiraev), о небольших ожиданиях говорит и тот факт, что встреча организована в кратчайшие сроки.

«Все мероприятия на дипломатическом уровне готовятся очень долго, даже не один месяц, а иногда и долгие годы, чтобы достичь реальных результатов. Поскольку это была достаточно быстрая договоренность между администрацией Байдена и Кремлём, такое впечатление, что каких-то больших результатов не будет. Вопрос в том, как эти переговоры будут поданы для международной аудитории и внутри страны, и в этом – ключ, потому что для Байдена переговоры с Кремлём – это минус, это его слабость, это то, что не принесет демократам очков на выборах через полтора года в Конгресс и на президентских выборах через 3 года. Однако заявить, что мы разговариваем с Россией, мы находим общий язык ради безопасности и стабильности в мире, для уменьшения риска непредсказуемости – это может с политической точки зрения прозвучать достаточно хорошо, хоть это и рискованный шаг для Байдена», - полагает эксперт.

Ширяев добавляет также: «Можно сказать, конечно, что Байден применяет политику кнута и пряника - здесь послабления, а здесь – санкции. Но, во-первых, мировая политика не строится на кнуте и прянике. Все прекрасно понимают, что есть и ответные действия, и кнут и пряник с другой стороны, поэтому я не думаю, что есть такая примитивная идеология - давайте здесь мы ослабим позицию, а здесь давайте их ударим».

За несколько недель до швейцарского саммита случился инцидент с рейсом авиакомпании Ryanair, после вынужденной посадки которого в аэропорту Минска был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Президент Байден выступил с осуждением действий властей Беларуси, которых поддержал Путин, но глава Белого дома дал понять, что на планы проведения саммита это не повлияет. Однако эксперты рассчитывают, что Джо Байден может потребовать освобождения как Алексея Навального, так и Романа Протасевича.

«Сможет ли Байден найти способ вытащить этого человека из тюрьмы? Мы на это надеемся, - говорит Мелинда Хэринг (Melinda Haring) из Атлантического совета. - Честно говоря, если судить по заголовкам новостей, мало кто в Вашингтоне думает о Беларуси. Она полностью исчезла с радаров. Мы впервые за долгое время услышали об этой стране лишь сейчас. У нас – отличный посол, потрясающая женщина, которая пытается привлечь внимание к ситуации. Атлантический совет также пытается обратить внимание на то, что происходит в Беларуси, но события в Минске большого интереса (в США) не вызывают. Если мы хотим помочь Роману Протасевичу, тогда правозащитное сообщество, СМИ и все остальные должны производить столько шума, чтобы это нельзя было игнорировать».

Впрочем, по мнению Джона Теффта, который был послом США в России с 2014 по 2017 годы, для Байдена крайне важно поговорить с Путиным лично, с глазу на глаз.

«Еще в 1997 году, когда я был исполняющим обязанности посла, я организовывал ужин Байдена с высокопоставленными российскими бизнесменами. Это был первый раз, когда я его принимал, но он много раз бывал в России и встречался с российскими чиновниками всех рангов. У него есть очень четкое представление об этих людях, которых он хорошо знает. Он несколько раз встречался и с Путиным, поэтому, думаю, за него не стоит беспокоиться, вряд ли он позволит собой манипулировать», - объясняет Теффт.

Некоторые сравнивают грядущий саммит со встречей лидеров США и СССР 35-летней давности. 19 ноября 1985 года, в той же Женеве, Рональд Рейган и Михаил Горбачев провели переговоры на саммите по ядерному разоружению. Саммит между «динозавром» и «твердолобым большевиком», как Рейган и Горбачев окрестили друг друга, стал тогда первым шагом к окончанию «холодной войны».

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