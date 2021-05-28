Ученые нашли на юге Африки загадочные постройки, которые имели особое значение 28.05.2021, 8:05

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Сооружениям — около двух тысяч лет.

В Южно-Африканской республике группа исследователей из Йоханнесбургского университета обнаружила несколько десятков огромных ловушек каменного века, которые использовались древними охотниками для загона диких животных. Речь идет о ловушках, которые ученые называют пустынными "воздушными змеями" - своей треугольной формой они напоминают воздушных змеев.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological.

Группа исследователей Палео-исследовательского института Университета Йоханнесбурга обнаружила в Южной Африке несколько построек, которые были пустынными "воздушными змеями". Эти древние "взлетно-посадочные полосы" древние охотники строили для загона и облегчения убийства диких животных.

Подобные сооружения не раз находили на территории Израиля, Сирии и Иордании. Теперь же получено свидетельство того, что и древние охотники Южной Африки, живших в эпоху неолита и бронзового века, активно использовали "воздушных змеев" для охоты.

"Воздушные змеи" были сделаны с помощью камней, которые образуют две стены напротив друг друга и сужаются в форме ловушки. В конце концов стены сходятся к замкнутому загону, где было легко убить животных. С помощью "воздушных змеев" убивали свиней, оленей и скот. Исследователи обнаружили несколько таких сооружений вблизи села Кеймоес в ЮАР.

Древние сооружения были найдены в разных местах при изучении южноафриканского ландшафта с помощью оборудования LiDAR с самолета в течение 2016-2019 годов. Исследователи также обнаружили, что древние строители иногда строили несколько "воздушных змеев", расположенных близко друг к другу, каждый из которых имел целью захват различных животных.

Ученые также предполагают, что построение данных сооружений и способы их использования древними людьми демонстрируют четкое понимание поведения животных, включая миграционные схемы. Они также были удобными - все "воздушные змеи" были построены на расстоянии 2 км от водоемов, а их высота позволяла легко сбегать вниз.

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