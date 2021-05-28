Euronews: Давление на Лукашенко растет 11 28.05.2021, 8:33

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фото: reuters

Жесткие меры против диктатора будут продолжаться, пока все политические заключенные не будут освобождены.

Международное давление на Александра Лукашено растет: белорусского правителя обвиняют в насильственной посадке европейского самолета в аэропорту Минска с целью арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" выразила опасения, что с задержанным обращаются жестоко, и он делает принудительные признания. Представители организации прибыли в Минск и из посольства Литвы заявили:

"Мы приехали сюда, потому что хотели выразить свою поддержку белорусским журналистам, потому что важно продолжить мобилизацию, выяснить, как конкретно можно будет поддерживать в будущем белорусских журналистов, которые сегодня находятся в катастрофической ситуации". (Кристоф Делуар, генеральный секретарь организации "Репортеры без границ")

Самолет Ryanair, принудительно посаженный в Минске, вылетел из Афин. О реакции Европы на инцидент Euronews поговорил с Георгиусом Папандреу, бывшим премьер-министром Греции и нынешним депутатом греческого парламента.

"Мы иногда недооценивали потенциал Европы, - сказал Папандреу. - Когда мы работаем вместе, у нас больше возможностей, чем мы иногда думаем. Полагаю, что нам нужно по-настоящему жестко отреагировать на действия белорусских властей во главе с Лукашенко и сделать так, чтобы не только Роман Протасевич, но и все другие политические заключенные были освобождены".

Правозащитники и активисты заявляют, что ситуация в Беларуси достигла такого состояния, когда молчать больше нельзя.

Родители Протасевича дали пресс-конференцию. Они заявили, что очень обеспокоены судьбой своего сына и в очередной раз обратились с призывом о помощи.

В среду в белорусском городе Шклове прошли похороны общественно-политического и экологического активиста 50-летнего Витольда Ашурка . В пятницу стало известно, что он скончался в местной исправительной колонии, где отбывал пятилетний срок за участие в акциях протеста и, как утверждалось, за нападение на сотрудника милиции. Правозащитные организации признали Ашурка политзаключенным.

По версии следственного комитета страны, заключенный упал и получил травмы в области лица, в результате которых умер.

Лукашенко столкнулся с беспрецедентным давлением у себя дома из-за месяцев протестов, вызванных его переизбранием на шестой срок в ходе голосования в августе 2020 года: оппозиция отказалась признавать результаты голосования, назвав их "сфальсифицированными". В ответ на протесты начались репрессии, в ходе которых были арестованы более 35 тысяч человек, многие были избиты.

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