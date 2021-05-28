Байден пообещал обнародовать новую информацию о происхождении COVID-19 28.05.2021, 8:37

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Джо Байден

фото: getty images

Отчет будет получен в течение 90 дней.

Соединенные Штаты обнародуют результаты нового расследования истоков пандемии коронавируса, которое проводится сейчас ведущими американскими спецслужбами. Президент Джо Байден сказал об этом в четверг, перед визитом в Кливленд, в беседе с журналистами, передает «Голос Америки».

Перед посадкой на борт президентского самолета, Байден сказал, что выводы отчета спецслужб, который должен быть готов через 90 месяцев, станут достоянием общественности.

Президент поручил проведение нового расследования на фоне появляющихся предположений о том, что вспышка COVID-19 могла быть связана с утечкой искусственно выведенного вируса из китайской лаборатории. Белый дом пообещал предоставить дополнительные ресурсы для проведения расследования, в том числе помощь от национальных лабораторий.

В прошлом году американское разведсообщество заявило о том, что полученная ими информация соответствует «консенсусу среди представителей науки, согласно которому вирус COVID-19 не был искусственно создан или генетически модифицирован». Однако при этом спецслужбы пообещали «продолжить тщательное изучение появляющейся информации и разведданных», чтобы выяснить, каким именно образом произошла вспышка: либо путем передачи вируса от животных человеку либо в результате лабораторной утечки.

В новом заявлении Управления директора Национальной разведки США (ODNI), опубликованном в четверг, говорится, что американское разведсообщество все еще пытается найти ответ на вопрос о происхождении нового коронавируса.

«Американское разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и каким образом произошла первоначальная передача вируса, однако сейчас прорабатываются два наиболее вероятных сценария: возникновение вируса естественным путем в результате контакта человека с инфицированными животными или авария в лаборатории», - заявила пресс-секретарь ODNI Аманда Шоч.

«Большинство членов разведсообщества полагает, что на данный момент у нас недостаточно информации, чтобы оценить, какой из этих двух вариантов более вероятен», - добавила она.

Согласно заявлению, два из трех ведущих разведывательных агентств больше склоняются к одному из сценариев, не уточняя, о каком варианте идет речь, и все три агентства оценивают свою уверенность в оценках как «низкую или умеренно низкую».

Власти США в течение нескольких месяцев подчеркивали, что отсутствие сотрудничества со стороны правительства Китая мешает мировому сообществу выяснить информацию о происхождении коронавируса, который стал причиной смерти по меньшей мере 3,4 миллиона человек во всем мире, в том числе почти 600 тысяч в Соединенных Штатах.

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