Цепкало обещает за арест Лукашенко 11 миллионов евро 54 28.05.2021, 8:50

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Внутри системы существует огромное количество порядочных людей.

Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало озвучил в четверг, 27 мая, идею новой гражданской инициативы - "Все или ничего".

Организаторы планируют выплатить вознаграждение в размере 11 миллионов евро представителям силовых структур или гражданского общества, которые "осуществят задержание и арест преступника №1" - правителя Беларуси Александра Лукашенко, сообщает dw.com.

Выплата вознаграждения за арест, отметил Цепкало, гарантирована европейским законодательством.

"Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком", - сказал Цепкало.

Основатель минского Парка высоких технологий, Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Беларуси в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его бизнесмен покинул страну. Его жена Вероника Цепкало участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Сейчас она вместе с мужем находится за пределами Беларуси, где в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело.

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