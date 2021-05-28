Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным на Земле 6 28.05.2021, 8:51

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Дженнифер Грэнхолм выступает против «Северного потока-2».

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает Washington Examiner (перевод — РБК).

По словам Грэнхолм, ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных ограничительным мерам против проекта.

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода. «Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — сказала она.

По мнению главы Минэнерго, вопрос о санкциях против «Северного потока-2» должен был возникнуть раньше. «Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен», — добавила Грэнхолм.

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