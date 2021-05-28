Медики назвали самый полезный для сердца шоколад 3 28.05.2021, 9:05

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Он также улучшает приток крови к жизненно важным органам.

Часто у людей возникает желание съесть что-нибудь сладкое. Австралийский диетолог раскрыла секреты, которые помогают справляться с тягой к сладкому или соленому.

Какао-бобы содержат полезные флавоноиды, поэтому считается, что шоколад положительно влияет на здоровье сердца. Флавоноиды – это антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами в организме, которые повреждают клетки, объясняет врач-диетолог Мира Илич из клиники Кливленда в США, сообщает Heilpraxisnet.

Флавоноиды поддерживают здоровье сердца человека за счет контроля уровня холестерина, снижения артериального давления и риска образования тромбов, подавления тромбоцитов, улучшения притока крови к жизненно важным органам. Диетолог объясняет, что темный шоколад самый полезный, потому что это наименее обработанный сорт. Темный шоколад содержит самый высокий процент какао-бобов с флавоноидами.

Какао от природы имеет очень сильный вкус, который обусловлен содержащимися в нем флаванолами (особая группа флавоноидов). Когда какао перерабатывается в изделия из шоколада, оно проходит несколько этапов. Чем больше шоколад обрабатывается, например, путем ферментации, подщелачивания, обжарки, тем больше флаванолов теряется.

Темный шоколад содержит не менее 35 процентов какао. Остальная часть шоколада состоит из какао-масла (натуральный жир в какао-бобах), сахара, эмульгаторов (которые удерживают ингредиенты), ванили или других ароматизаторов. По словам диетолога, добавление молока может смягчить текстуру шоколада.

«Чем темнее шоколад, тем он полезнее», – говорит Илич.

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