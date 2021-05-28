Марина Адамович: Микола выглядит как свободный человек, уверенный в себе и том, что делает 7 28.05.2021, 9:21

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Супруга политзаключенного впервые за год увиделась с мужем.

Марина Адамович смогла попасть на свидание к мужу — впервые за почти год, который Николай Статкевич находится за решеткой. Свидание состоялось 26 мая, абсолютно неожиданно. На днях политика должны были этапировать из Жодино в Гомель, но доехал ли он, было не известно — ни жене, ни адвокату не давали информации. Тогда Марина сама поехала в Гомель.

О свидании она рассказала «Нашей Ниве».

«Микола выглядел как свободный человек, уверенный в себе и том, что делает. Он очень позитивный. У него немного лицо загорело, ведь в прогулочных двориках изредка уже появляется солнце.

Он просил передать бесконечную признательность за поддержку, особенно тем, кто упорно продолжает писать. Просил, чтобы не забывали о других политических заключенных и их семьях. Говорил, что следует продолжать сплачиваться, поскольку это достижение коллективных действий — чувство плеча друг друга — нельзя терять.

Рассказывал немного об этапе. Их везли полтора суток. На всем этапе только трое были в наручниках: он, Тихановский и Лосик. Причем эти наручники были надеты не так, как мы привыкли представлять. Руки были вывернуты, сложены тыльными краями ладони.

Плюс проводили шмоны.

Сергей Тихановский сильно похудел, Микола его даже не узнал сразу. Такое ощущение, что политическим хотели продемонстрировать друг друга. И перекличку устроили, благодаря которой Микола понял, что там и Игорь Лосик есть, и проходку гуськом, хотя обычно автозак подгоняют под дверь.

В пятницу 21 мая они оказались в Гомеле. Сказал, что гомельское СИЗО выглядит довольно пристойно. Там светлые стены, а это очень важно для людей, которые, как Микола, уже целый год содержатся в закрытом помещении при закрытых окнах с этими «ресничками».

Он в камере по-прежнему один: сразу же написал заявление о безопасном содержании.

Я поделилась с ним новостями, но, к моему удивлению, он о них знал, несмотря на этап и на то, что у него давно отобрали выписанную прессу. Уже с месяц газеты выдают очень селективно.

Сказал, что ему специально принесли в камеру «Советскую Белоруссию» — видимо, хотели поразить мудрыми и крутыми действиями наших спецслужб. Николай знал и о приговоре Павлу Северинцу, и о смерти Витольда Ашурка.

Он абсолютно убежден, что перемены неизбежны, а власть делает все, чтобы эти перемены произошли как можно скорее. Мы с ним говорили, что у них еще есть ресурс, возможно, даже на год или на несколько, но то, что они сейчас доводят до абсурда ситуацию, как раз таки дает надежду на скорые перемены».

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