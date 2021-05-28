Глава МИД Украины: Лукашенко лишил себя возможности для цивилизованного диалога с остальным миром 3 28.05.2021, 9:53

4,994

Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Власть Беларуси нарушила святые вещи в международном праве.

«Своими действиями Александр Лукашенко лишает и себя возможностей для цивилизованного диалога с остальным миром, и нас — каким-то возможных конструктивных в перспективе шагов к нему», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире политического ток-шоу «Право на власть» украинского телеканала «1+1» вечером 27 мая, пишут naviny.online.

«Сейчас эти шаги невозможны, и даже в ситуации с Ryanair невозможны. Но он сам себе отрезает путь и оставляет себе только одну дорогу — это дорогу к еще более тесному союзу [с Россией], и по сути, де-факто, возможно, это завершится поглощением Беларуси Российской Федерацией под тем или иным предлогом», — считает Кулеба.

По его мнению, «власть Беларуси нарушила фундаментальные правила авиационной безопасности ради того, чтобы бросить в тюрьму журналиста и человека, боровшегося за свободу и уважение прав своего народа, чтобы просто людей не били на улицах».

«Александр Лукашенко своими действиями не оставляет просто возможности выстраивать с ним какие-либо отношения, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Это не выбор Украины увеличивать для себя российскую угрозу на белорусском направлении. Это выбор президента Лукашенко, так называемого президента Лукашенко. Он выбрал этот путь. Если человек решил прыгнуть с моста и уже прыгнул, ты его уже не поймаешь. Он своими действиями двигает свою страну в сторону Российской Федерации. Это правда, что риски для нас растут, но мы не можем идти на компромиссы с человеком, который занимается такими делами».

«Дальнейшее сближение Беларуси с Россией — это симметричное возрастание угрозы использования Беларуси Российской Федерацией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы, безусловно, должны всегда учитывать, одобряя те или иные решения. Но в этой ситуации, — подчеркнул Кулеба, — не было никаких колебаний. Тут же мы свели воедино всю информацию, доложили президенту, состоялось совещание, были взвешены все обстоятельства, и решение [о прекращении авиасообщения с Беларусью] было одобрено сразу».

«И мы приняли это решение еще до того, как Европейский союз призвал государства-члены приостановить воздушное сообщение с Беларусью. Потому что, к сожалению, Александр Лукашенко не оставил нам другого выбора своими действиями. Мы всегда должны защищать свои национальные интересы. Именно это мы и сделали», — заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

«Это обострение с Беларусью не выбор Украины. Увеличение рисков для нашей национальной безопасности со стороны белорусской границы — это не наш выбор. Но мы должны уметь готовиться к вызову, к возрастанию риска с любого направления», — сказал Кулеба.

«Есть святые вещи в международном праве, и одна из таких святых вещей — это безопасность гражданской авиации, — подчеркнул он. — Ну нельзя такие вещи делать. Потому что это сотни людей. Сотня людей сидит в самолете, они могут жертвами стать любого события. Поэтому там неприкосновенная зона. Лукашенко на это пошел».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».