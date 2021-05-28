В США объявили победителя лотереи для вакцинированных — $1 миллион за прививку
- 28.05.2021, 9:57
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Лотерея помогла увеличить уровень вакцинации в Огайо на 45%.
В американском штате Огайо объявили победителей лотереи, которую устроили среди людей, вакцинированных от коронавируса, для продвижения кампании иммунизации населения.
Об этом сообщает CNN.
Победительницей лотереи стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати - она получит $1 млн. Чтобы претендовать на приз, жителям Огайо должно быть не менее 18 лет.
Бугенске, которая работает в General Electric, рассказала журналистам, что после выигрыша не собирается бросать работу и все еще планирует получить ученую степень по аэрокосмической техники.
О том, что она будет делать с выигрышем, Бугенске сказала, что хочет купить подержанный автомобиль и пожертвовать часть денег на благотворительность, но "наверняка собирается инвестировать большую часть".
Для детей от 12 до 17 лет разыгрывалась стипендия для колледжа. Ее выиграл 14-летний Джозеф Костелло.
Губернатор штата Майк Девайн заявил, что лотерея помогла увеличить уровень вакцинации в Огайо на 45%.