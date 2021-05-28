«Есть возможность проверить, кто тут Бэтмен» 15 28.05.2021, 10:21

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Фото: ТАСС

Затевая свою «блестящую» спецоперацию, власти явно не ожидали, что она будет иметь такой ошеломляющий «успех».

«Ну а что я тебе говорил! ХАМАС, не ХАМАС, может даже Фантомас. Нет никакой разницы. (Прости, за дрянную рифму, оно нечаянно получилось. А с другой стороны – ХАМАС же не я придумал. Какие сюжеты, такие и рифмы)», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Все-таки, затевая свою блестящую спецоперацию, белорусские власти явно не ожидали, что она будет иметь такой ошеломляющий успех. Они ж готовились к озабоченностям, а не к тому, что за два дня небо так радикально очистится. Кое-кому понадобилось три дня, чтобы собраться с мыслями относительно новой реальности. И, при том, нельзя сказать, что ему удалось много этих мыслей собрать.

Но ладно небо. Тут же скоро и на дорогах станет свободнее. Потому что признание страны опасной территорией как минимум удорожает стоимость транзитных перевозок, за счет подорожания страховок на перевозку грузов. А как максимум, все эти перевозчики начнут потихоньку искать себе новые маршруты, не дожидаясь, пока кто-нибудь окончательно уже запретит транзит.

Вон, вчера премьер Головченко неистово грозился на этот счет. Остановкой транзита и торговыми эмбарго для европейских товаров. И я бы мог сказать, что с таким премьером, белорусским властям никакие европейские санкции не нужны. Что он сам справится. Но не скажу. Потому что, когда они в прошлый раз обещали недоброжелателям десять казней египетских, все закончилось запретом баночек из-под Nivea.

Они же, на самом деле не для Европы это все говорят, а для повышения самооценки. Вот рассказал, как без белорусских властей Европу заполонят наркотики и нелегальные мигранты и сразу уровень осознания собственного величия в крови повысился. Проверенный метод. Всегда действовало.

Но сейчас, учитывая внезапно возросшее геополитическое значение, эти угрозы могут стоить белорусским властям конкретных неприятностей. Потому что раньше эти угрозы слышали только родные и близкие, а теперь, получается услышат и те, кому они адресованы. Я имею в виду: если люди считают тебя опасным для окружающих, а ты начинаешь им угрожать сомнительными личностями и еще более сомнительными субстанциями, то это не способствует исправлению репутации. А способствует совсем наоборот.

Сомнительно, что окружающие вдруг возьмут и испугаются этих угроз, но бесспорно, что отнесутся к ним с большей серьезностью. И для начала могут решить, что источник угрозы надо, к примеру, изолировать. Так что, зря премьер Головченко пугал остановкой транзита. У транзита проблемы намечаются и без его участия.

А, вместе с транзитом и у всего остального. Потому что в прежние времена про санкции против Беларуськалия говорила только белорусская оппозиция. А сейчас, заботами беларусских властей, Беларуськалий уже на пути следования в четвертый пакет санкций. И Бог весть, кто еще туда следует вместе с ним.

Вот любят свидетели стабильности рассказывать про слабость Европы. И так часто об этом говорят, что сами уже и верят. Так теперь есть возможность проверить на практике кто тут Бэтмен.

Тут меня кое-кто спросил: можно ли историю с самолетом считать «черным лебедем». Так я думаю, все-таки нет. Мне, кажется, это методологически неверно. Потому что черный лебедь, или белый (окраска зависит от точки зрения) – птица вольная. Она прилетает сама и всегда внезапно. А эту птичку беларусские власти сами себе вырастили на свою собственную голову.

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