Лидер немецкой партии: Даже если «Северный поток-2» достроят, его нельзя запускать

Лидер немецкой партии: Даже если «Северный поток-2» достроят, его нельзя запускать5
- 28.05.2021, 10:15
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Российский газопровод был ошибкой с самого начала.
Сопредседатель немецкой Партии "зеленых" Роберт Габек отметил, что даже если российский газопровод "Северный поток-2" достроят, его нельзя запускать в работу до выяснения юридических вопросов, потому что проект явно противоречит Третьему энергетическому пакету ЕС.
Об этом он сказал в интервью "Немецкая волна".
"Для меня важно, чтобы СП2 не был завершен - это главное и важное. Если строительство все-таки завершат, необходимо выяснить юридические вопросы относительно того, можно ли его вводить в эксплуатацию. С моей точки зрения, Третий энергетический пакет ЕС этого не позволяет. И если это так - ситуацию нужно решать", - подчеркнул Роберт Габек.
Перед этим политик подчеркивал, что считает "СП2" ошибкой с самого начала и что "если Германия оппонирует России, то не может вести себя так, как Россия". Габек также высказал мнение, что остановка "Северного потока-2" может усилить германскую дипломатию.