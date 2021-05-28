Украина запретила использовать свое воздушное пространство белорусским самолетам

Украина запретила использовать свое воздушное пространство белорусским самолетам9
- 28.05.2021, 10:57
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Запрет будет введен c 29 мая.
Кабинет Министров Украины ввел запрет на использование воздушного пространства своей страны самолетами, зарегистрированными на территории Беларуси, сообщает rbc.ua.
Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".
"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.
Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о своем решении белорусским властям.